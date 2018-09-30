Справка banki.ru о брокере

ООО «СБ «РК-Страхование» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера с 2017 года. Является профессиональным консультантом по страхованию для предприятий Роскосмоса. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России, доход брокера за 2017 год отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.

Единственным участником общества является Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (100%). Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).



Уставный капитал – 11,5 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Совет директоров: Маргарита Тарасевич (председатель), Екатерина Тормозова, Валентина Ракитина, Тимофей Шаханов.

Руководство: Валентина Ракитина (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 11 октября 2018 г.