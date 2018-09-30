ООО «СБ «РК-Страхование» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера с 2017 года. Является профессиональным консультантом по страхованию для предприятий Роскосмоса. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России, доход брокера за 2017 год отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.
Единственным участником общества является Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (100%). Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).
Уставный капитал – 11,5 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).
Совет директоров: Маргарита Тарасевич (председатель), Екатерина Тормозова, Валентина Ракитина, Тимофей Шаханов.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.