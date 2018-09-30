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Брокер РК-Страхование

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4357 от 02.11.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
11 500
на 30.09.18
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование транспорта
Справка banki.ru о брокере

ООО «СБ «РК-Страхование» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера с 2017 года. Является профессиональным консультантом по страхованию для предприятий Роскосмоса. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России, доход брокера за 2017 год отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.

Единственным участником общества является Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (100%). Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Уставный капитал – 11,5 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Совет директоров: Маргарита Тарасевич (председатель), Екатерина Тормозова, Валентина Ракитина, Тимофей Шаханов.

Руководство: Валентина Ракитина (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 11 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «СБ «РК-Страхование»
лицензия ЦБРФ СБ № 4357 от 02.11.2017
Руководитель
Валентина Александровна Ракитина (генеральный директор)
по информации на 11 октября 2018 г.
Адрес
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, комн. 2
Телефоны
+7 (499) 972-43-69
доб. 38-988
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