Справка banki.ru о брокере

ООО «Русский страховой брокерский дом в г. Калининграде» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис компании находится в Калининграде.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3087 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 24 ноября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО «Русский страховой брокерский дом в г. Калининграде» зарегистрирована в мае 2007 года. Единственным участником компании является Алексей Гусак (100% доля в уставном капитале).



В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 1 тыс. рублей и заняла 126-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. .



Уставный капитал – 15 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: АО «Гута-Страхование», СОАО «Национальная страховая группа», ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз», ОАО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», ООО СК «Согласие», ОАО «Страховая группа «Спасские ворота», САО ЭРГО, ООО «СК «Мегарусс-Д» ПАО «СК ГАЙДЕ».

Руководство: Алексей Гусак (генеральный директор).

Клиенты: ЗАО «Интрако Калининград», ЗАО «Меркурий Транс», ЗАО Аудиторская Фирма «БалтФинЭскорт».

Дата последнего изменения: 27 ноября 2016 г.