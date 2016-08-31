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Брокер Русский страховой брокерский дом в г. Калининграде

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лицензия СБ-Ю № 4073 39 от 30.08.2007 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
15
на 31.08.16
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Накопительное страхование жизни
  • Пенсионное страхование
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о брокере

ООО «Русский страховой брокерский дом в г. Калининграде» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис компании находится в Калининграде.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3087 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 24 ноября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО «Русский страховой брокерский дом в г. Калининграде» зарегистрирована в мае 2007 года. Единственным участником компании является Алексей Гусак (100% доля в уставном капитале).

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 1 тыс. рублей и заняла 126-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. .

Уставный капитал – 15 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: АО «Гута-Страхование», СОАО «Национальная страховая группа», ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз», ОАО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», ООО СК «Согласие», ОАО «Страховая группа «Спасские ворота», САО ЭРГО, ООО «СК «Мегарусс-Д» ПАО «СК ГАЙДЕ».

Руководство: Алексей Гусак (генеральный директор).

Клиенты: ЗАО «Интрако Калининград», ЗАО «Меркурий Транс», ЗАО Аудиторская Фирма «БалтФинЭскорт».

Дата последнего изменения: 27 ноября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Русский страховой брокерский дом в г. Калининграде»
лицензия СБ-Ю № 4073 39 от 30.08.2007
Руководитель
Алексей Иванович Гусак (ликвидитор)
по информации на 28 ноября 2016 г.
Адрес
236000, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 38, подъезд 12
Телефоны
+7 (4012) 753-100
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