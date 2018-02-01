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Брокер Русско-Английский Страховой Брокер

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лицензия СБ-Ю № 4124 77 от 30.05.2013 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
1 035
на 01.02.18
Доход брокера, тыс. ₽
163 103
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
1801
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование финансовых рисков
  • Перестрахование
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о брокере

ООО «Русско-Английский Страховой Брокер» – компания, занимающаяся страховой брокерской деятельностью с 2008 года. По итогам 2017 года организация заняла 9-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

Компания зарегистрирована в январе 2008 года под наименованием ООО «Страховой брокер «Правовые финансовые решения». В апреле 2013 года организация была переименована в ООО «Русско-Английский Страховой Брокер».

17 января 2014 года Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) приостанавливала действие лицензии компании на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с уклонением от получения предписаний ФСФР и СФР. 30 апреля 2014 года Банк России приказом № ОД-886 возобновил действие лицензии компании в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений страхового законодательства.

8 февраля 2018 года Банк России приказом № ОД-310 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неисполнением страховым брокером в установленный срок предписаний Банка России.

До отзыва лицензии организация предлагала комплекс услуг по страховому и перестраховочному брокерскому обслуживанию частных лиц и организаций. Приоритетным направлением деятельности являлись сфера страхования объектов крупного бизнеса (недвижимость, строительство, крупное производство) и консультирование клиентов при заключении крупных страховых и перестраховочных сделок.

Единственным участником общества выступает Сергей Красиков (100% уставного капитала).

В 2017 году компания заключила 1801 договор страхования с юридическими лицами (в 2016-м – 5031 договор).

Доход брокера в 2017 году достиг 163,1 млн рублей, что на 56,91% больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 103,95 млн рублей).

Уставный капитал – 1,035 млн рублей (по состоянию на 1 февраля 2018 года).

Руководство: Дмитрий Училихин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 23 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Русско-Английский Страховой Брокер»
лицензия СБ-Ю № 4124 77 от 30.05.2013
Руководитель
Дмитрий Евгеньевич Училихин (генеральный директор)
по информации на 23 сентября 2018 г.
Адрес
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5
Телефоны
+7 (495) 280-18-38
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