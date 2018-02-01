Справка banki.ru о брокере

ООО «Русско-Английский Страховой Брокер» – компания, занимающаяся страховой брокерской деятельностью с 2008 года. По итогам 2017 года организация заняла 9-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

Компания зарегистрирована в январе 2008 года под наименованием ООО «Страховой брокер «Правовые финансовые решения». В апреле 2013 года организация была переименована в ООО «Русско-Английский Страховой Брокер».

17 января 2014 года Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) приостанавливала действие лицензии компании на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с уклонением от получения предписаний ФСФР и СФР. 30 апреля 2014 года Банк России приказом № ОД-886 возобновил действие лицензии компании в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений страхового законодательства.



8 февраля 2018 года Банк России приказом № ОД-310 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неисполнением страховым брокером в установленный срок предписаний Банка России.



До отзыва лицензии организация предлагала комплекс услуг по страховому и перестраховочному брокерскому обслуживанию частных лиц и организаций. Приоритетным направлением деятельности являлись сфера страхования объектов крупного бизнеса (недвижимость, строительство, крупное производство) и консультирование клиентов при заключении крупных страховых и перестраховочных сделок.

Единственным участником общества выступает Сергей Красиков (100% уставного капитала).



В 2017 году компания заключила 1801 договор страхования с юридическими лицами (в 2016-м – 5031 договор).

Доход брокера в 2017 году достиг 163,1 млн рублей, что на 56,91% больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 103,95 млн рублей).

Уставный капитал – 1,035 млн рублей (по состоянию на 1 февраля 2018 года).

Руководство: Дмитрий Училихин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 23 сентября 2018 г.