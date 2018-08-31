ООО «Страховой брокер Сантос» – компания, получившая лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в августе 2018 года. Руководителем и учредителем общества является Павел Башнин. Центральный офис брокера находится в Москве.
Дата последнего изменения: 11 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер Сантос»
лицензия ЦБРФ СБ № 4361 от 27.08.2018
Руководитель
Павел Александрович Башнин (генеральный директор)
по информации на 11 сентября 2018 г.
Адрес
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, офис 1321
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.