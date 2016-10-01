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Брокер Альтериск

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4048 78 от 27.03.2012 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
1 171
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
4
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
10
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой Брокер «Альтериск» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 году организация заняла 63-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

1 июня 2017 года Банк России приказом №ОД-1465 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО Страховой Брокер «Альтериск» зарегистрировано в августе 2006 года. Основная специализация компании – морское страхование, авиационное страхование, имущественное страхование (для физических и юридических лиц), страхование ответственности, а также оказание брокерских услуг в области факультативного и облигаторного перестрахования. Единственным участником общества является Владимир Арефьев.

В 2015 году организация заключила 4 договора страхования с юридическими лицами и 10 договоров перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2015 год составил 1,17 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 399 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Владимир Арефьев (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 5 июля 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой Брокер «Альтериск»
лицензия СБ-Ю № 4048 78 от 27.03.2012
Руководитель
Владимир Михайлович Арефьев (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
199178, г. Санкт-Петербург, 18 линия В.О., д. 29, лит. А, оф. Б314
Телефоны
8 (812) 647-02-17
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