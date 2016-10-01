Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой Брокер «Альтериск» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 году организация заняла 63-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

1 июня 2017 года Банк России приказом №ОД-1465 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО Страховой Брокер «Альтериск» зарегистрировано в августе 2006 года. Основная специализация компании – морское страхование, авиационное страхование, имущественное страхование (для физических и юридических лиц), страхование ответственности, а также оказание брокерских услуг в области факультативного и облигаторного перестрахования. Единственным участником общества является Владимир Арефьев.



В 2015 году организация заключила 4 договора страхования с юридическими лицами и 10 договоров перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2015 год составил 1,17 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 399 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Владимир Арефьев (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 5 июля 2017 г.