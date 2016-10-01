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Брокер Бенефит-Брокер

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4295 77 от 21.10.2013 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
80
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Бенефит-Брокер» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

23 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3249 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО Страховой брокер «Бенефит-Брокер» зарегистрировано в августе 2012 года. Единственным участником компании является Иван Зубков (доля 100% в уставном капитале).

В 2014 году организация заключила 1 договор на оказание брокерских услуг и 19 договоров перестрахования (все по виду страхования иному, чем страхование жизни).

В 2014 году компания получила доход в размере 3,74 млн рублей и заняла 63-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 80 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Татьяна Смирнова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 23 сентября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Бенефит-Брокер»
лицензия СБ-Ю № 4295 77 от 21.10.2013
Руководитель
Татьяна Владимировна Смирнова (генеральный директор)
по информации на 23 сентября 2016 г.
Адрес
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 1
Телефоны
8 (925) 207-31-23
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