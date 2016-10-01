Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Бенефит-Брокер» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

23 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3249 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.



ООО Страховой брокер «Бенефит-Брокер» зарегистрировано в августе 2012 года. Единственным участником компании является Иван Зубков (доля 100% в уставном капитале).



В 2014 году организация заключила 1 договор на оказание брокерских услуг и 19 договоров перестрахования (все по виду страхования иному, чем страхование жизни).

В 2014 году компания получила доход в размере 3,74 млн рублей и заняла 63-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 80 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Татьяна Смирнова (генеральный директор).





Дата последнего изменения: 23 сентября 2016 г.