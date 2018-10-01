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Брокер Энергоэксперт

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4129 от 20.06.2018
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Энергоэксперт» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России, доход брокера за 2017 год отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Энергоэксперт» зарегистрировано в марте 2008 года. Компания занимаемся страхованием автомобилей (каско, ОСАГО), квартир, домов, дач, предприятий, недвижимого имущества и другими видами страховых случаев. Участниками общества являются Галина Таврова (70%) и Егор Хорошун (30%).

В 2017 году компания не заключала договоры страхования и перестрахования, доход за отчетный период отсутствует. В предыдущем году брокер заключил 1 договор страхования и получил доход в размере 5 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Антон Золотухин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 2 ноября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Энергоэксперт»
лицензия ЦБРФ СБ № 4129 от 20.06.2018
Руководитель
Антон Владимирович Золотухин (генеральный директор)
по информации на 10 октября 2018 г.
Адрес
105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 27а
Телефоны
8 (495) 234-76-41
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