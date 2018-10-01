Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Энергоэксперт» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России, доход брокера за 2017 год отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Энергоэксперт» зарегистрировано в марте 2008 года. Компания занимаемся страхованием автомобилей (каско, ОСАГО), квартир, домов, дач, предприятий, недвижимого имущества и другими видами страховых случаев. Участниками общества являются Галина Таврова (70%) и Егор Хорошун (30%).



В 2017 году компания не заключала договоры страхования и перестрахования, доход за отчетный период отсутствует. В предыдущем году брокер заключил 1 договор страхования и получил доход в размере 5 тыс. рублей.



Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Антон Золотухин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 2 ноября 2018 г.