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Брокер Гермес

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лицензия СБ-Ю № 4135 77 от 17.05.2012 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
160
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
196
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
4
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни
  • Ипотечное страхование

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование жизни сотрудников
  • Автострахование
  • Страхование опасных объектов
Справка banki.ru о брокере

ООО СБ «Гермес» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 77-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

23 мая 2017 года Банк России приказом №ОД-1331 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО СБ «Гермес» создано в декабре 2007 года. Компания оказывает для юридических и физических лиц услуги, связанные с заключением договоров страхования (перестрахования), а также их исполнением. Основные направления деятельности – страхования имущества, ответственности, опасных производственных объектов, жизни и здоровья, ипотечное страхование. Единственным участником общества является Алексей Тарасов (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году организация заключила 4 договора перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2015 год составил 196 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 369 тыс. рублей.

Уставный капитал – 160 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Алексей Тарасов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 1 сентября 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Гермес»
лицензия СБ-Ю № 4135 77 от 17.05.2012
Руководитель
Алексей Владимирович Тарасов (генеральный директор)
по информации на 1 сентября 2017 г.
Адрес
123308, г. Москва, пр-т маршала Жукова, д. 2, стр. 1
Телефоны
8 (499) 195-30-28
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