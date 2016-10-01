Справка banki.ru о брокере

ООО СБ «Гермес» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 77-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

23 мая 2017 года Банк России приказом №ОД-1331 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО СБ «Гермес» создано в декабре 2007 года. Компания оказывает для юридических и физических лиц услуги, связанные с заключением договоров страхования (перестрахования), а также их исполнением. Основные направления деятельности – страхования имущества, ответственности, опасных производственных объектов, жизни и здоровья, ипотечное страхование. Единственным участником общества является Алексей Тарасов (доля 100% в уставном капитале).



В 2015 году организация заключила 4 договора перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2015 год составил 196 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 369 тыс. рублей.

Уставный капитал – 160 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Алексей Тарасов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 1 сентября 2017 г.