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Брокер Ин2Матрикс Брокер Сервисез

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лицензия ЦБРФ СБ № 4239 от 19.03.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
100
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
2 314
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Ин2Матрикс Брокер Сервисез» является международным брокером с полным комплексом страховых и консультационных услуг в России и странах СНГ. По итогам 2017 года организация заняла 52-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

Компания Ин2Матрикс зарегистрирована в августе 2010 года. Брокер Ин2Матрикс является первой международной консалтинговой компанией, специализирующейся преимущественно в области социальных льгот и выплат в регионе СНГ.

Организация предлагает клиентам широкий выбор услуг: юридические консультации по всем вопросам страхования, административные услуги сопровождения рисков, урегулирование страховых претензий и спорных вопросов, услуги по координации договоров медицинского страхования.

Основными направлениями деятельности являются брокерские и консультационные услуги по медицинскому и пенсионному страхованию, страхованию на случай смерти и нетрудоспособности, страхованию профессиональной ответственности, страхованию на случай похищения и требования выкупа и т.д.

Владельцем компании выступает Жерард Пол Балтазар, которому напрямую принадлежит доля 49% в уставном капитале и 51% через ООО «Ин 2 Матрикс».

Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2016-2017 годах брокер не заключал договоров страхования и перестрахования. Доход за минувший год составил 2,31 млн рублей (вознаграждение, полученное за осуществление иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности).

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Светлана Кутукова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 9 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Ин2Матрикс Брокер Сервисез»
лицензия ЦБРФ СБ № 4239 от 19.03.2017
Руководитель
Светлана Валерьевна Кутукова (генеральный директор)
по информации на 9 октября 2018 г.
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, эт. 4, пом. V, комн. 2
Телефоны
+7 (495) 287-03-37
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