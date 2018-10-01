Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Инком» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового брокера на территории Южного федерального округа. По итогам 2017 года организация заняла 58-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Анапе (Краснодарский край).

ООО «Страховой Брокер «Инком» работает с октября 2012 года как лицензированный посредник в области страхования. Компания предоставляет консультации в сфере страхования промышленных предприятий, экспедиторских фирм, строительных компаний, деловых центров и других коммерческих структур.



Приоритетным направлением деятельности компании является работа с имущественными рисками: страхование имущества, ответственности перед третьими лицами, строительно-монтажных рисков, грузов, транспортное страхование.

СБ «Инком» состоит членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) и Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП»).

Участниками общества являются Андрей Пеньков (50,72% в уставном капитале) и Ирина Кочержук (49,28%).

В 2017 году брокер заключил 552 договора страхования (из них 198 – с физическими лицами и 354 – с юрлицами); договоры перестрахования отсутствуют. В предыдущем году подписано 193 договора страхования (из них 55 – с физическими лицами и 138 – с юрлицами).

Доход брокера за 2017 год составил 1,59 млн рублей, что на 25,97% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 1,26 млн рублей).

Уставный капитал – 2,72 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Партнеры: САО «ВСК», ПАО «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», ООО «Страховое общество «Помощь», ООО СК «Согласие», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «Альфастрахование».

Руководство: Андрей Пеньков (директор).

Дата последнего изменения: 11 октября 2018 г.