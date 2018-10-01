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Брокер Инком

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4309 23 от 12.11.2013
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
2 715
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
1 591
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
552
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование предпринимательских рисков
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Инком» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового брокера на территории Южного федерального округа. По итогам 2017 года организация заняла 58-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Анапе (Краснодарский край).

ООО «Страховой Брокер «Инком» работает с октября 2012 года как лицензированный посредник в области страхования. Компания предоставляет консультации в сфере страхования промышленных предприятий, экспедиторских фирм, строительных компаний, деловых центров и других коммерческих структур.

Приоритетным направлением деятельности компании является работа с имущественными рисками: страхование имущества, ответственности перед третьими лицами, строительно-монтажных рисков, грузов, транспортное страхование.

СБ «Инком» состоит членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) и Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП»).

Участниками общества являются Андрей Пеньков (50,72% в уставном капитале) и Ирина Кочержук (49,28%).

В 2017 году брокер заключил 552 договора страхования (из них 198 – с физическими лицами и 354 – с юрлицами); договоры перестрахования отсутствуют. В предыдущем году подписано 193 договора страхования (из них 55 – с физическими лицами и 138 – с юрлицами).

Доход брокера за 2017 год составил 1,59 млн рублей, что на 25,97% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 1,26 млн рублей).

Уставный капитал – 2,72 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Партнеры: САО «ВСК», ПАО «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», ООО «Страховое общество «Помощь», ООО СК «Согласие», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «Альфастрахование».

Руководство: Андрей Пеньков (директор).

Дата последнего изменения: 11 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер «Инком»
лицензия СБ-Ю № 4309 23 от 12.11.2013
Руководитель
Андрей Викторович Пеньков (директор)
по информации на 11 октября 2018 г.
Адрес
353440, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 116А
Телефоны
+7 (861) 339-04-11
+7 (861) 333-24-42
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