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Брокер СБК Альтернатива

изменить брокера
лицензия СБ № 4034 от 08.07.2014 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
68
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
216
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
2
за 2015
Справка banki.ru о брокере

ООО «СБК «Альтернатива» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 76-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Компания зарегистрирована в Москве, но главный офис расположен в Санкт-Петербурге.

15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4545 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СБК «Альтернатива» зарегистрировано в октябре 2000 года. Единственным участником общества является Владислав Радюхин (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году организация заключила 2 договора перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2015 год составил 216 тыс. рублей. В предыдущем году компания показала доход в размере 120 тыс. рублей.

Уставный капитал – 67,5 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Владислав Радюхин (генеральный директор).

Партнеры: ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», ПАО «Росгосстрах», ПАО «САК «Энергогарант», АО ВТБ Страхование, АО «Страховая группа «УралСиб», АО «Либерти Страхование», ООО «Абсолют Страхование» и др.

Дата последнего изменения: 16 декабря 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховая брокерская компания «Альтернатива»
лицензия СБ № 4034 от 08.07.2014
Руководитель
Владислав Николаевич Радюхин (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
115191, г. Москва, Серпуховский Вал, д. 7, стр. 3
Телефоны
+ 8 (812) 677-75-13
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