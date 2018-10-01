Справка banki.ru о брокере

ООО «СБК «Альтернатива+» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 45-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

ООО «СБК «Альтернатива+» зарегистрировано в январе 2007 года. Единственным участником общества является Яна Турчинович (доля 100% в уставном капитале).



Компания осуществляет деятельность по следующим видам страхования: автострахование (полисы каско и ОСАГО), страхование имущества (квартиры, дома, оборудование и пр.), личное страхование (от несчастных случаев, ДМС, при выезде за рубеж), а также занимается перестрахованием.



Общество входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2017 году организация заключила 11 договоров страхования (из них 3 – с физическими лицами, 8 – с юрлицами) и 19 договоров перестрахования (из них 16 – по факультативной форме и 3 – по облигаторной). В предыдущем году брокер подписал 25 договоров страхования (из них 9 – с физическими лицами, 16 – с юрлицами) и 12 договоров перестрахования (из них 10 – по факультативной форме и 2 – по облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 9,37 млн рублей, более чем в 4 раза превышает аналогичный показатель предыдущего отчетного года (в 2016 – 2,19 млн рублей).



Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Екатерина Владимирова (генеральный директор), Ирина Новикова (гл. бухгалтер).

Партнеры: ООО «Зетта Страхование», ООО «СК «Согласие», САО «ВСК», СПАО «Ингосстрах», АО «СК ГАЙДЕ», ООО «КРК-Страхование».

Дата последнего изменения: 3 октября 2018 г.