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Брокер СБК Альтернатива +

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4083 от 19.12.2016
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
100
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
9 370
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
11
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
19
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Перестрахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «СБК «Альтернатива+» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 45-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

ООО «СБК «Альтернатива+» зарегистрировано в январе 2007 года. Единственным участником общества является Яна Турчинович (доля 100% в уставном капитале).

Компания осуществляет деятельность по следующим видам страхования: автострахование (полисы каско и ОСАГО), страхование имущества (квартиры, дома, оборудование и пр.), личное страхование (от несчастных случаев, ДМС, при выезде за рубеж), а также занимается перестрахованием.

Общество входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2017 году организация заключила 11 договоров страхования (из них 3 – с физическими лицами, 8 – с юрлицами) и 19 договоров перестрахования (из них 16 – по факультативной форме и 3 – по облигаторной). В предыдущем году брокер подписал 25 договоров страхования (из них 9 – с физическими лицами, 16 – с юрлицами) и 12 договоров перестрахования (из них 10 – по факультативной форме и 2 – по облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 9,37 млн рублей, более чем в 4 раза превышает аналогичный показатель предыдущего отчетного года (в 2016 – 2,19 млн рублей).

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Екатерина Владимирова (генеральный директор), Ирина Новикова (гл. бухгалтер).

Партнеры: ООО «Зетта Страхование», ООО «СК «Согласие», САО «ВСК», СПАО «Ингосстрах», АО «СК ГАЙДЕ», ООО «КРК-Страхование».

Дата последнего изменения: 3 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховая брокерская компания «Альтернатива плюс»
лицензия ЦБРФ СБ № 4083 от 19.12.2016
Руководитель
Екатерина Евгеньевна Владимирова (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2018 г.
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 6-8, литер А, пом. 1Н, оф. №5
Телефоны
+7 (812) 242-71-11
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