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Брокер СБК Новый страховой альянс

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лицензия СБ-Ю № 4055 77 от 30.07.2007 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
2 859
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
260
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование предпринимательских рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховая брокерская компания «Новый страховой альянс» (ООО «НСА») – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 51-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

7 апреля 2017 года Банк России приказом № ОД-911 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «НСА» зарегистрировано в феврале 2001 года. Компания специализируется на организации страховой защиты имущественных интересов клиентов, оказании консультационных услуг в сфере страхования, а также иных услуг, связанных со страхованием и перестрахованием. Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) с 2010 года.

Участниками общества являются Сергей Караганов (20%) и Светлана Эпштейн (80%).

В 2015 году организация заключила 260 договоров страхования, из них 259 договоров – с юридическими лицами и 1 договор – с физическим лицом.

Доход брокера за 2015 год составил 2,86 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 3,15 млн рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: ООО СК «Согласие», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Ойлер Гермес Ру».

Руководство: Виктор Эпштейн (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 10 апреля 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховая брокерская компания «Новый страховой альянс»
лицензия СБ-Ю № 4055 77 от 30.07.2007
Руководитель
Виктор Лазарович Эпштейн (генеральный директор)
по информации на 27 сентября 2016 г.
Адрес
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 40
Телефоны
8 (495) 684-52-68
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