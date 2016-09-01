Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховая брокерская компания «Новый страховой альянс» (ООО «НСА») – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 51-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

7 апреля 2017 года Банк России приказом № ОД-911 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «НСА» зарегистрировано в феврале 2001 года. Компания специализируется на организации страховой защиты имущественных интересов клиентов, оказании консультационных услуг в сфере страхования, а также иных услуг, связанных со страхованием и перестрахованием. Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) с 2010 года.



Участниками общества являются Сергей Караганов (20%) и Светлана Эпштейн (80%).

В 2015 году организация заключила 260 договоров страхования, из них 259 договоров – с юридическими лицами и 1 договор – с физическим лицом.

Доход брокера за 2015 год составил 2,86 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 3,15 млн рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: ООО СК «Согласие», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Ойлер Гермес Ру».

Руководство: Виктор Эпштейн (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 10 апреля 2017 г.