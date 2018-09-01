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Брокер Малакут - Кредитное страхование

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лицензия ЦБРФ СБ № 4262 от 28.08.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
6 000
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
97 828
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
28
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
3
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование финансовых рисков
  • Перестрахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Малакут - Кредитное страхование» – компания, специализирующаяся на предоставлении брокерских услуг при страховании коммерческих (торговых) кредитов и экспортных поставок. Входит в состав одноименной Группы компаний «Малакут». По итогам 2017 года организация заняла 14-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис СБ «Малакут - Кредитное страхование» находится в Москве, а офисы ГК «Малакут» представлены в Алматы, Дубае, Киеве, Панаме, Ханое, Цюрихе и Куала-Лумпуре.

ООО «СБ «Малакут - Кредитное страхование» зарегистрировано в августе 2011 года. Компания является первым в России страховым брокером, специализирующемся на страховании дебиторской задолженности. Брокер обеспечивает страховую и перестраховочную защиту для крупнейших российских и международных компаний, в том числе ориентированных на экспортную торговлю.

Компания является частью международной организации ICBA (International Credit Brokers Alliance), специализирующейся на страховании торговых кредитов и политических рисков и обслуживающей более 7 000 клиентов по всему миру. СБ «Малакут - Кредитное страхование» состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Акционерами общества являются: Андрей Долгополов (50%), Аудриус Росинас (25%), ООО Страховой брокер «Малакут» (20%), ЗАО СО «Кредиту драудимо брокерис» (5%).

В 2017 году компания заключила 28 договоров страхования с юридическими лицами и 3 договора перестрахования (из них 1 – по факультативной форме и 2 – по облигаторной). В предыдущем году подписано 28 договоров страхования с юридическими лицами и 2 договора перестрахования (из них 1 – по факультативной форме и 1 – по облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 97,83 млн рублей, что на 77,15% превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 55,22 млн рублей).

Уставный капитал – 6 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Аудриус Росинас (генеральный директор), Эдуард Федоренко.

Дата последнего изменения: 26 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Малакут - Кредитное страхование»
лицензия ЦБРФ СБ № 4262 от 28.08.2017
Руководитель
Аудриус Росинас (генеральный директор)
по информации на 26 сентября 2018 г.
Адрес
127051, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 12, эт. 6, пом. XIX, ком. 66
Телефоны
+7 (495) 933-13-73
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