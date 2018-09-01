Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Малакут - Кредитное страхование» – компания, специализирующаяся на предоставлении брокерских услуг при страховании коммерческих (торговых) кредитов и экспортных поставок. Входит в состав одноименной Группы компаний «Малакут». По итогам 2017 года организация заняла 14-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис СБ «Малакут - Кредитное страхование» находится в Москве, а офисы ГК «Малакут» представлены в Алматы, Дубае, Киеве, Панаме, Ханое, Цюрихе и Куала-Лумпуре.

ООО «СБ «Малакут - Кредитное страхование» зарегистрировано в августе 2011 года. Компания является первым в России страховым брокером, специализирующемся на страховании дебиторской задолженности. Брокер обеспечивает страховую и перестраховочную защиту для крупнейших российских и международных компаний, в том числе ориентированных на экспортную торговлю.



Компания является частью международной организации ICBA (International Credit Brokers Alliance), специализирующейся на страховании торговых кредитов и политических рисков и обслуживающей более 7 000 клиентов по всему миру. СБ «Малакут - Кредитное страхование» состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Акционерами общества являются: Андрей Долгополов (50%), Аудриус Росинас (25%), ООО Страховой брокер «Малакут» (20%), ЗАО СО «Кредиту драудимо брокерис» (5%).

В 2017 году компания заключила 28 договоров страхования с юридическими лицами и 3 договора перестрахования (из них 1 – по факультативной форме и 2 – по облигаторной). В предыдущем году подписано 28 договоров страхования с юридическими лицами и 2 договора перестрахования (из них 1 – по факультативной форме и 1 – по облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 97,83 млн рублей, что на 77,15% превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 55,22 млн рублей).

Уставный капитал – 6 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Руководство: Аудриус Росинас (генеральный директор), Эдуард Федоренко.

Дата последнего изменения: 26 сентября 2018 г.