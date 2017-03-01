Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Один» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера с 2015 года. По итогам первого года деятельности организация заняла 72-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Ростове-на-Дону.

19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-86 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «СБ «Один» зарегистрировано в феврале 2015 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера выдана организации в июне 2015 года. Компания предлагает широкий спектр страховых услуг для физических и юридических лиц: страхование имущества, ответственности, транспорта, грузов, ДМС и др.



Компания является первым лицензированным страховым брокером Ростовской области. Единственным участником общества является Алена Соколова (доля 100% в уставном капитале). Общество является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2015 году организация заключила 571 договор страхования, из них 100 договоров – с юридическими лицами и 471 договор – с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 317 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 марта 2017 года).

Руководство: Алёна Соколова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 8 февраля 2017 г.