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Брокер Один

изменить брокера
лицензия СБ № 4343 от 26.02.2016 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.03.17
Доход брокера, тыс. ₽
371
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
571
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Один» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера с 2015 года. По итогам первого года деятельности организация заняла 72-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Ростове-на-Дону.

19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-86 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СБ «Один» зарегистрировано в феврале 2015 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера выдана организации в июне 2015 года. Компания предлагает широкий спектр страховых услуг для физических и юридических лиц: страхование имущества, ответственности, транспорта, грузов, ДМС и др.

Компания является первым лицензированным страховым брокером Ростовской области. Единственным участником общества является Алена Соколова (доля 100% в уставном капитале). Общество является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2015 году организация заключила 571 договор страхования, из них 100 договоров – с юридическими лицами и 471 договор – с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 317 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 марта 2017 года).

Руководство: Алёна Соколова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 8 февраля 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Один»
лицензия СБ № 4343 от 26.02.2016
Руководитель
Алёна Евгеньевна Соколова (генеральный директор)
по информации на 8 февраля 2017 г.
Адрес
344029, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 125
Телефоны
+7 (928) 229-17-77
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