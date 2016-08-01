Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «РегионУралСодействие» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Магнитогорске (Челябинская область).

18 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2686 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания зарегистрирована в декабре 2007 года как ООО «Страховой Брокер «Содействие». В марте 2008 года организация сменила название на ООО «Страховой Брокер «РегионУралСодействие». Участниками общества в равных долях являются Татьяна Кутукова и Владимир Кутуков.

В 2014 году организация заключила 751 договор на оказание брокерских услуг (из них 723 договора – с физическими лицами, 9 – со страховыми организациями и 19 – с иными юридическими лицами) и 1749 договоров страхования по виду страхования иному, чем страхование жизни.

В 2014 году компания получила доход в размере 2,09 млн рублей и заняла 72-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

Руководство: Татьяна Кутукова (директор).

Дата последнего изменения: 18 августа 2016 г.