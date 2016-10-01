Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Тиборг» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 году организация заняла 81-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1476 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «Страховой брокер «Тиборг» – профессиональный участник российского страхового рынка с апреля 1993 года. Компания предоставляет профессиональные услуги по следующим видам страхования: автострахование, агрострахование, страхование грузов, ДМС, страхование строительных и финансовых рисков, страхование ответственности и др. Участниками общества являются Сергей Тишкин (50%), Сергей Черкашин (25%) и Татьяна Наумова (25%).



В 2015 году организация заключила 1 договор страхования с юридическим лицом.

Доход брокера за 2015 год составил 105 тыс. рублей. В 2014 году компания получила доход в размере 372 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Сергей Черкашин (генеральный директор).

Партнеры: ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», ПАО «Росгосстрах», АО ВТБ Страхование, ООО «СК «Согласие», САО «ВСК», АО СК «Альянс» и др.

Дата последнего изменения: 4 июня 2017 г.