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Брокер Тиборг

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4005 77 от 28.02.2007 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
105
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
1
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Тиборг» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 году организация заняла 81-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1476 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой брокер «Тиборг» – профессиональный участник российского страхового рынка с апреля 1993 года. Компания предоставляет профессиональные услуги по следующим видам страхования: автострахование, агрострахование, страхование грузов, ДМС, страхование строительных и финансовых рисков, страхование ответственности и др. Участниками общества являются Сергей Тишкин (50%), Сергей Черкашин (25%) и Татьяна Наумова (25%).

В 2015 году организация заключила 1 договор страхования с юридическим лицом.

Доход брокера за 2015 год составил 105 тыс. рублей. В 2014 году компания получила доход в размере 372 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Сергей Черкашин (генеральный директор).

Партнеры: ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», ПАО «Росгосстрах», АО ВТБ Страхование, ООО «СК «Согласие», САО «ВСК», АО СК «Альянс» и др.

Дата последнего изменения: 4 июня 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер «Тиборг»
лицензия СБ-Ю № 4005 77 от 28.02.2007
Руководитель
Сергей Леонидович Черкашин (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2016 г.
Адрес
121359, г. Москва, ул. Оршанская, д. 13, кв. 10
Телефоны
8 (495) 369-07-91
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