Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер Топ Тайм» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. Специализируется на размещении крупных и сложных облигаторных программ по любым видам страхования. По итогам 2017 года общество заняло 43-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в марте 2009 года как ООО «Центр нового бизнеса», которое в октябре 2010 года было реорганизовано в ООО «Страховой брокер «Возрождение». С февраля 2013 года компания работает под названием ООО «Страховой брокер Топ Тайм». Участниками общества являются Тимофей Волков (50%) и Арсений Поярков (50%).



Страховой брокер Топ Тайм предоставляет широкий спектр услуг по организации страховых и перестраховочных программ, риск менеджменту, урегулированию убытков и консалтингу в страховой сфере. Основные клиенты брокера – крупные и средние российские, а также иностранные компании.

Компания активно сотрудничает с основными международными перестраховщиками – Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Gen Re, SCOR и др.

СБ Топ Тайм входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2017 году организация заключила 2 договора страхования с юридическими лицами и 97 договоров перестрахования (из них 78 – по факультативной форме и 19 – по облигаторной). Годом ранее брокер подписал 2 договора страхования с юрлицами и 102 договора перестрахования (из них 95 договоров – по факультативной форме и 7 – по облигаторной форме).

Доход брокера за 2017 год составил 11,32 млн рублей, что в 4 раза превышает показатель предыдущего отчетного года (в 2016-м – 2,81 млн рублей).

Уставный капитал – 500 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Руководство: Арсений Поярков (генеральный директор), Тимофей Волков.

Партнеры: ПАО СК «Росгосстрах», ООО «ВТБ Страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ», ПАО «САК «Энергогарант» и др.

Дата последнего изменения: 21 сентября 2018 г.