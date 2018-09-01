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Брокер Топ Тайм

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4244 от 03.06.2016
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
500
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
11 318
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
2
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
97
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование произведений искусства
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер Топ Тайм» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. Специализируется на размещении крупных и сложных облигаторных программ по любым видам страхования. По итогам 2017 года общество заняло 43-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в марте 2009 года как ООО «Центр нового бизнеса», которое в октябре 2010 года было реорганизовано в ООО «Страховой брокер «Возрождение». С февраля 2013 года компания работает под названием ООО «Страховой брокер Топ Тайм». Участниками общества являются Тимофей Волков (50%) и Арсений Поярков (50%).

Страховой брокер Топ Тайм предоставляет широкий спектр услуг по организации страховых и перестраховочных программ, риск менеджменту, урегулированию убытков и консалтингу в страховой сфере. Основные клиенты брокера – крупные и средние российские, а также иностранные компании.

Компания активно сотрудничает с основными международными перестраховщиками – Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Gen Re, SCOR и др.

СБ Топ Тайм входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2017 году организация заключила 2 договора страхования с юридическими лицами и 97 договоров перестрахования (из них 78 – по факультативной форме и 19 – по облигаторной). Годом ранее брокер подписал 2 договора страхования с юрлицами и 102 договора перестрахования (из них 95 договоров – по факультативной форме и 7 – по облигаторной форме).

Доход брокера за 2017 год составил 11,32 млн рублей, что в 4 раза превышает показатель предыдущего отчетного года (в 2016-м – 2,81 млн рублей).

Уставный капитал – 500 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Арсений Поярков (генеральный директор), Тимофей Волков.

Партнеры: ПАО СК «Росгосстрах», ООО «ВТБ Страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ», ПАО «САК «Энергогарант» и др.

Дата последнего изменения: 21 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер Топ Тайм»
лицензия ЦБРФ СБ № 4244 от 03.06.2016
Руководитель
Арсений Антонович Поярков (генеральный директор)
по информации на 21 сентября 2018 г.
Адрес
119361, г. Москва, ул. Марии Поливановой, д. 9, эт. 1, оф. 14
Телефоны
+7 (495) 006-32-48
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