Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Ваш Страховой Консультант» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2017 года, доход компании за минувший год отсутствует. Головной офис брокера находится в Ульяновске.

12 июля 2018 года Банк России приказом № ОД-1755 отозвал лицензию компании на ведение посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неосуществлением в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «Страховой Брокер «Ваш Страховой Консультант» зарегистрировано в сентябре 2011 года. Единственным участником общества является Ирина Някина (доля 100% в уставном капитале).

В 2017 году брокер не заключал договоров страхования. Годом ранее общество подписало 7 договоров страхования с юридическими лицами (в 2015-м – 58 договоров). Доход компании с 2015-го по 2017 год отсутствует.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Сергей Тасимов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.