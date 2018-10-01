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Брокер Ваш Страховой Консультант

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4275 73 от 15.03.2012 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Ваш Страховой Консультант» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2017 года, доход компании за минувший год отсутствует. Головной офис брокера находится в Ульяновске.

12 июля 2018 года Банк России приказом № ОД-1755 отозвал лицензию компании на ведение посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неосуществлением в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой Брокер «Ваш Страховой Консультант» зарегистрировано в сентябре 2011 года. Единственным участником общества является Ирина Някина (доля 100% в уставном капитале).

В 2017 году брокер не заключал договоров страхования. Годом ранее общество подписало 7 договоров страхования с юридическими лицами (в 2015-м – 58 договоров). Доход компании с 2015-го по 2017 год отсутствует.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Сергей Тасимов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер «Ваш Страховой Консультант»
лицензия СБ-Ю № 4275 73 от 15.03.2012
Руководитель
Сергей Федорович Тасимов (генеральный директор)
по информации на 12 октября 2018 г.
Адрес
432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, оф. 424
Телефоны
+7 (902) 357-70-00
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