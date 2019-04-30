ИП Щербак Дмитрий Александрович осуществляет страховую брокерскую деятельность с 2013 года. Местонахождение брокера – г. Ижевск (Удмуртская Республика).
Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Информация о доходе брокера и количестве заключенных договоров за 2014 год отсутствует.
Руководство: Дмитрий Щербак (индивидуальный предприниматель).
Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
Щербак Дмитрий Александрович
лицензия СБ-Ф № 4318 18 от 20.01.2014
Руководитель
Щербак Дмитрий Александрович (индивидуальный предприниматель)
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.