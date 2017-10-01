Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер Технология» (ранее ООО «Си-Нерджи. Страховые брокеры») – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера в России и на территории бывших Советских республик. По итогам 2016 года организация заняла 38-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

Арбитражным судом г. Москвы от 10 ноября 2017 года в отношении ООО «Страховой брокер Технология» введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев.



7 декабря 2017 года Банк России приказом № ОД-3430 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «Си-Нерджи. Страховые брокеры» зарегистрировано в апреле 2011 года. С мая 2017 года компания действует под названием ООО «Страховой брокер Технология». Брокер предлагает различные страховые программы для физических и юридических лиц в следующих направлениях: добровольное медицинское страхование, страхование авиационнных рисков, страхование дебиторской задолженности, страхование ответственности директоров (D&O), страхование ответственности перед третьими лицами и страхование имущества, машин и механизмов от поломок и перерыва в деятельности.

Участниками общества являются: Андрей Шебанин (27,3%), Леонид Пузанов (27,3%), Павел Иванов (27,3%) и ООО «Стратегические инициативы» (18,1%, владельцы компании – Андрей Шебанин, Леонид Пузанов и Павел Иванов в равных долях).



Компания входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2016 году организация заключила 11 договоров страхования с юридическими лицами и 1 договор перестрахования по факультативной форме. Годом ранее брокер подписал 16 договоров страхования с юридическими лицами и 2 договора перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2016 год составил 4,06 млн рублей, что на 7,64% меньше показателя предыдущего отчетного года (в 2015-м – 4,4 млн рублей).

Уставный капитал – 68,75 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2017 года).

Руководство: Андрей Шебанин (генеральный директор).

Партнеры: ООО СК «ВТБ Страхование», СПАО «Ингосстрах», ООО «ССГ», АО «НАСКО».

Дата последнего изменения: 8 декабря 2017 г.