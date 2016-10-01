Справка banki.ru о брокере

ООО «Сибирские Брокеры и Консультанты» (ООО «СБиК») – региональная компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 79-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Новосибирске.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1486 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «СБК «СБиК» создано в феврале 2001 года. Компания предоставляет брокерские услуги для юридических и физических лиц по следующим видам страхования: автострахование (каско, ОСАГО), страхование имущества, страхование грузоперевозок, страхование муниципального и федерального имущества, страхование опасных производственных объектов и иные виды страхования. Единственным участником компании является Олег Попов (доля 100% в уставном капитале).



В 2015 году организация заключила 370 договоров страхования, их них 270 договоров – с юридическими лицами и 100 договоров – с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 127 тыс. рублей. В предыдущем отчетном году компания получила доход в размере 3,78 млн рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: ЗАО «СК «Сибирский Спас», ПАО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», СПАО «Ингосстрах», АО «Гута-Страхование» и др.

Руководство: Олег Попов (директор).

Дата последнего изменения: 4 июня 2017 г.