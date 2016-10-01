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Брокер Сибирские Брокеры и Консультанты

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лицензия СБ-Ю № 4054 54 от 12.05.2010 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
127
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
370
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование имущества
  • Страхование предпринимательских рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО «Сибирские Брокеры и Консультанты» (ООО «СБиК») – региональная компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 79-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Новосибирске.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1486 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СБК «СБиК» создано в феврале 2001 года. Компания предоставляет брокерские услуги для юридических и физических лиц по следующим видам страхования: автострахование (каско, ОСАГО), страхование имущества, страхование грузоперевозок, страхование муниципального и федерального имущества, страхование опасных производственных объектов и иные виды страхования. Единственным участником компании является Олег Попов (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году организация заключила 370 договоров страхования, их них 270 договоров – с юридическими лицами и 100 договоров – с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 127 тыс. рублей. В предыдущем отчетном году компания получила доход в размере 3,78 млн рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: ЗАО «СК «Сибирский Спас», ПАО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», СПАО «Ингосстрах», АО «Гута-Страхование» и др.

Руководство: Олег Попов (директор).
Дата последнего изменения: 4 июня 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Сибирские Брокеры и Консультанты»
лицензия СБ-Ю № 4054 54 от 12.05.2010
Руководитель
Олег Николаевич Попов (директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
630049, г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, д. 184, оф. 505
Телефоны
8 (383) 236-14-65
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