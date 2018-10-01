Справка banki.ru о брокере

ООО «СИНКо Груп (Си.Ай.Эс.)» – страховой брокер, выступающий в качестве посредника в страховых операциях и управляющий рисками более 15 лет. По итогам 2017 года занимает 39-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Компания представлена в России и странах СНГ – Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Алматы, Баку, Киеве.

ООО «СИНКо Груп (Си.Ай.Эс.)» – это страховая брокерская фирма, действующая на российском рынке с 1992 года. Компания специализируется на организации страхования и перестрахования наиболее крупных и сложных рисков корпоративных клиентов и позиционирует себя как единственную российскую брокерскую фирму, обеспечивающую полный спектр услуг в авиации.



Помимо классических видов страхования компания специализируется в организации таких «нестандартных» видов, как страхование энергетических рисков (нефте- и газодобыча, транспортировка, переработка), страхование военных рисков, страхование ответственности по лизинговым (арендным) платежам и др. Общество является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Участниками общества являются Александр Гусаров (79,22%) и Международная коммерческая компания СИНКо Групп Лимитед (20,78%).

В 2016-2017 годах организация не заключала договоры страхования и перестрахования. Размер дохода за отчетный период составил 16,1 млн рублей, что на 44% больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 11,18 млн рублей.

Уставный капитал – 668,99 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Александр Гусаров (генеральный директор).

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «Альфастрахование», ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование», АО СК «Пари, АО «Цюрих надежное страхование», ООО «Группа Ренессанс Страхование» и др.

Дата последнего изменения: 8 октября 2018 г.