Справка banki.ru о брокере

ООО «Скала Страховой Брокер» – российский перестраховочный брокер, предлагающий весь спектр услуг по размещению и сопровождению различных рисков страховых компаний в ведущих российских и международных перестраховочных обществах. По итогам 2017 года организация заняла 36-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «Скала Страховой Брокер» работает на рынке страховых услуг с апреля 2001 года. Компания начала свою деятельность в качестве профессионального посредника в прямом страховании и перестраховании. В настоящее время организация специализируется исключительно в перестраховании. Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) России.

Единственным участником общества является его учредитель Александр Цикало (100% уставного капитала).

В 2017 году компания заключила 691 договор перестрахования (из них 651 – по факультативной форме и 40 – по облигаторной). В предыдущем году брокер подписал 2 договора страхования с юридическими лицам и 578 договоров перестрахования (из них 554 – по факультативной форме и 24 – по облигаторной). Профессиональная деятельность страхового брокера застрахована на 3 млн долларов в АО «СОГАЗ».

Доход брокера за 2017 год составил 19,91 млн рублей, что в 2,3 раза больше показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 8,49 млн рублей).

Уставный капитал – 3,4 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Александр Цикало (генеральный директор), Светлана Комиссарова, Игорь Шеховцев, Николай Желунов, Шахноза Ашурова.

Дата последнего изменения: 8 октября 2018 г.