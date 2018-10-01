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Брокер Скала Страховой Брокер

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лицензия ЦБРФ СБ № 4250 от 13.05.2015
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 400
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
19 906
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
691
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование ответственности
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование путешественников
  • Каско
  • ОСАГО

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Перестрахование
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Скала Страховой Брокер» – российский перестраховочный брокер, предлагающий весь спектр услуг по размещению и сопровождению различных рисков страховых компаний в ведущих российских и международных перестраховочных обществах. По итогам 2017 года организация заняла 36-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «Скала Страховой Брокер» работает на рынке страховых услуг с апреля 2001 года. Компания начала свою деятельность в качестве профессионального посредника в прямом страховании и перестраховании. В настоящее время организация специализируется исключительно в перестраховании. Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) России.

Единственным участником общества является его учредитель Александр Цикало (100% уставного капитала).

В 2017 году компания заключила 691 договор перестрахования (из них 651 – по факультативной форме и 40 – по облигаторной). В предыдущем году брокер подписал 2 договора страхования с юридическими лицам и 578 договоров перестрахования (из них 554 – по факультативной форме и 24 – по облигаторной). Профессиональная деятельность страхового брокера застрахована на 3 млн долларов в АО «СОГАЗ».

Доход брокера за 2017 год составил 19,91 млн рублей, что в 2,3 раза больше показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 8,49 млн рублей).

Уставный капитал – 3,4 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Александр Цикало (генеральный директор), Светлана Комиссарова, Игорь Шеховцев, Николай Желунов, Шахноза Ашурова.

Дата последнего изменения: 8 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Скала Страховой Брокер»
лицензия ЦБРФ СБ № 4250 от 13.05.2015
Руководитель
Александр Иванович Цикало (генеральный директор)
по информации на 8 октября 2018 г.
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 12, стр. 1
Телефоны
+7 (499) 973-38-52
973-38-42
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