Справка banki.ru о брокере

ООО «СЛ Страховые брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера с лета 2017 года. По итогам первого года деятельности занимает 46-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в мае 2017 года, а лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера получена в июле. С августа 2017-го компания состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.

Компания оказывает страховые брокерские услуги по следующим направлениям: комплексное страхование финансовых институтов (банков), страхование профессиональной ответственности, страхование предметов искусства, страхование кибер-рисков, страхование торговых кредитов и политических рисков и др.

Участниками общества в равных долях являются: Дмитрий Кутырин, Эдуард Зимин и Анвар Муллабеков.

В 2017 году брокер заключил 7 договоров страхования с юридическими лицами и 38 договоров перестрахования (все по факультативной форме). Размер дохода по итогам минувшего года составил 8,79 млн рублей.

Уставный капитал – 3,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Владимир Кутырин (генеральный директор), Марина Грузова.

Партнеры: АО «Альфастрахование», АО «Цюрих надежное страхование», АО «СК «Альянс», АО «АИГ страховая компания», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие», АО «Страховая компания Чабб».

Дата последнего изменения: 3 октября 2018 г.