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Брокер СЛ Страховые брокеры

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4352 от 27.07.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 012
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
8 792
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
7
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
38
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование кибер-рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование произведений искусства
  • Комплексное страхование банков
Справка banki.ru о брокере

ООО «СЛ Страховые брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера с лета 2017 года. По итогам первого года деятельности занимает 46-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в мае 2017 года, а лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера получена в июле. С августа 2017-го компания состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.

Компания оказывает страховые брокерские услуги по следующим направлениям: комплексное страхование финансовых институтов (банков), страхование профессиональной ответственности, страхование предметов искусства, страхование кибер-рисков, страхование торговых кредитов и политических рисков и др.

Участниками общества в равных долях являются: Дмитрий Кутырин, Эдуард Зимин и Анвар Муллабеков.

В 2017 году брокер заключил 7 договоров страхования с юридическими лицами и 38 договоров перестрахования (все по факультативной форме). Размер дохода по итогам минувшего года составил 8,79 млн рублей.

Уставный капитал – 3,01 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Владимир Кутырин (генеральный директор), Марина Грузова.

Партнеры: АО «Альфастрахование», АО «Цюрих надежное страхование», АО «СК «Альянс», АО «АИГ страховая компания», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие», АО «Страховая компания Чабб».

Дата последнего изменения: 3 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «СЛ Страховые брокеры»
лицензия ЦБРФ СБ № 4352 от 27.07.2017
Руководитель
Владимир Федорович Кутырин (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2018 г.
Адрес
123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 721-20-88
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