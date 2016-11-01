Справка banki.ru о брокере

Банк России приказом от 01.06.2017 года № ОД-1471 отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера ООО «Страховой брокер «СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург».

Решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 14.04.2017 № ОД-984, а именно неисполнением предписаний Банка России в установленный срок.

Дата последнего изменения: 1 июня 2017 г.