Банк России приказом от 01.06.2017 года № ОД-1471 отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера ООО «Страховой брокер «СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург».
Решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 14.04.2017 № ОД-984, а именно неисполнением предписаний Банка России в установленный срок.
Дата последнего изменения: 1 июня 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург»
лицензия СБ № 4350 от 14.07.2016
Руководитель
Руслан Олегович Шамехо (генеральный директор)
по информации на 16 ноября 2016 г.
Адрес
199034, г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 4, лит. А, пом. 5Н
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