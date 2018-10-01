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Брокер СПБФ Титан

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4272 от 10.08.2018
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
30
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
120
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
47
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Ипотечное страхование
  • Добровольное медицинское страхование
  • ОСАГО
  • Каско
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование транспорта
  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Перестрахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «СПФР «Титан» – лицензированный страховой брокер, осуществляющей свою деятельность на территории России, Казахстана, Армении, Грузии и других стран. По итогам 2017 года организация заняла 63-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в сентябре 2011 года как ООО «Страховой брокер «Фортуна». В июле 2012 года организация была переименована в ООО «Страховая и перестраховочная брокерская фирма «Титан». Участниками общества являются ООО «Финансовые активы» (83,33%) и Алексей Ефремов (16,67%). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

23 июля 2015 года Банк России приказом № ОД-1757 приостановил действие лицензии компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с уклонением от получения предписания. 16 сентября 2015 года Банк России приказом № ОД-2458 возобновил действие лицензии брокера в связи с устранением нарушений страхового законодательства.

В 2017 году брокер заключил 47 договоров страхования с юрлицами (в 2016-м – 27 договоров); договоры перестрахования отсутствуют.

Доход брокера в 2017 году составил 120 тыс. рублей против 3,01 млн рублей, полученных годом ранее.

Уставный капитал – 30 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Александр Карасев (генеральный директор).

Партнеры: АО «НАСКО», ООО СК «ВТБ Страхование», АО «СОГАЗ».

Дата последнего изменения: 9 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховая и перестраховочная брокерская фирма «Титан»
лицензия ЦБРФ СБ № 4272 от 10.08.2018
Руководитель
Александр Юрьевич Карасев (генеральный директор)
по информации на 10 октября 2018 г.
Адрес
119071, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 15, ком. 27
Телефоны
+7 (919) 139-65-95
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