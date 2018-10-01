Справка banki.ru о брокере

ООО «СПБ «Инфострах» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 55-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Самаре.

ООО «СПБ «Инфострах» зарегистрировано в марте 2007 года. Компания предоставляет комплекс услуг по страхованию, перестрахованию, оценке и независимой экспертизе, а также управление страховыми рисками для банков, сферы производства, автовладельцев, строителей, лизинговых компаний, физических лиц, а также страховым компаниям по любым видам перестрахования, как на факультативной, так и на облигаторной основе. Общество является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).



Компания является лидером в сфере оказания брокерских услуг в Самарской области и является единственным перестраховочным брокером в территории Поволжского федерального округа. Участниками общества являются Василий Автаев (50%) и Диана Автаева (50%).

В 2017 году организация заключила 36 договоров перестрахования по факультативной форме. В предыдущем году брокер подписал 44 договора перестрахования, из них 38 – по факультативной форме и 6 – по облигаторной.

Доход брокера за 2017 год составил 2,01 млн рублей, что незначительно уступает показателю за предыдущий отчетный год (в 2016-м – 2,04 млн рублей).

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Партнеры

Страховые компании: АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», ООО «ВТБ Страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», АО «СОГАЗ», ООО «СО «Сургутнефтегаз», ЗАО «МАКС», ОАО «ГСК «Югория», ПАО «САК «Энергогарант», ООО «СО «Помощь» и др.

Перестраховочные компании: ООО «СПК Юнити Ре», General & Cologen RE, АО «РНПК», Белорусское национальное перестраховочное общество и др.

Руководство: Василий Автаев (директор).

Дата последнего изменения: 12 октября 2018 г.