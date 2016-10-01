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Брокер СПБ Мастер сервис

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лицензия СБ-Ю № 4282 16 от 21.06.2012 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни
  • Каско
  • Страхование ответственности
  • ОСАГО

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «СПБ «Мастер сервис» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доход у страхового брокера за минувший год отсутствует. Головной офис компании находится в г. Казань (Республика Татарстан).

28 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4830 отозвал лицензии компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с отказом общества от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СПБ «Мастер сервис» зарегистрировано в декабре 2011 года. Основная специализация брокера – размещение рисков крупных промышленных, транспортных и торговых предприятий в страховых компаниях. Кроме того, СПБ «Мастер сервис» активно занимается страхованием жизни. Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Участниками общества являются: ООО «Триоинвест» (50%), ООО «Рекламное агентство «Прайм» (30%) и ООО «Промтранс-А» (20%).

В 2015 году брокер заключал 3 договора страхования, из них 2 договора – с юридическими лицами и 1 договор – с физическим лицом. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 272 тыс. рублей и заняла 99-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Партнеры: АО «СОГАЗ», ООО «Страховая группа «АСКО», ПАО «САК «Энергогарант», ООО «СК «ЭРГО Жизнь» и др.

Руководство: Вадим Цибульский (директор).

Дата последнего изменения: 29 декабря 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой и перестраховочный брокер «Мастер сервис»
лицензия СБ-Ю № 4282 16 от 21.06.2012
Руководитель
Вадим Александрович Цибульский (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 112
Телефоны
8 (843) 278-97-77
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