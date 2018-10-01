Справка banki.ru о брокере

ООО «СПБ «Тим Профит» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 49-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в феврале 2013 года как ООО «Страховой и перестраховочный брокер «ПиАйСиСи». В декабре 2015 года организация сменила название на ООО «Страховой и перестраховочный брокер «Тим Профит».

Основные виды деятельности: страхование выезжающих за рубеж, страхование и перестрахование в Китае российских имущественных рисков, перестрахование рисков российских страховых компаний в Китае.

Единственным участником общества с 20 ноября 2018 года являюется Татьяна Введенская (100%). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АСПБ»).



В 2017 году брокер заключил 323 договора страхования (из них 322 – с физическими лицами и 1 – с юрлицами) и 75 договоров перестрахования. В предыдущем году подписано 1488 договоров страхования (из них 1484 – с физическими лицами и 4 – с юрлицами); договоры перестрахования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 4,08 млн рублей, что в 2,8 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 1,45 млн рублей).

Уставный капитал – 400 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Компания сотрудничает с крупнейшими китайскими страховыми и перестраховочными корпорациями такими, как PICC Group, China Life Incurance Group, China Taiping Insurance Group, China Pacific Insurance (Group), China Re Group и др.



Руководство: Александр Харин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 декабря 2018 г.