Справка banki.ru о брокере

ООО «СП Брокер «Юнимар» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера и специализирующаяся на морском страховании. По итогам 2017 года организация заняла 51-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

ООО «СП Брокер «Юнимар» зарегистрировано в сентябре 2009 года. На рынке страховых и перестраховочных услуг брокер работает с 2010 года. Компания оказывает услуги по страхованию и перестрахованию авиационных рисков, средств водного транспорта, грузов и ответственности. Учредителями являются само общество (70%) и Дарья Паламарчук (30%).



СП Брокер «Юнимар» входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

14 июня 2018 года Банк России приказом № ОД-1469 приостановил действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «СПБ «Юнимар». Решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России. В связи с устранением нарушений страхового законодательства действие лицензии было возобновлено приказом регулятора от 27 сентября 2018 года № ОД-2524.



В 2017 году брокер заключил 11 договоров перестрахования по факультативной форме (в 2016-м – 9 договоров).

Доход брокера за 2017 год составил 3,18 млн рублей, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м –1,6 млн рублей).

Уставный капитал – 12,5 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Дарья Паламарчук (генеральный директор).

Партнеры: АО «АльфаСтрахование», АО Страховое общество «Якорь», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ» и др.

Дата последнего изменения: 9 ноября 2018 г.