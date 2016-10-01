ООО «ССБ «Финансовые системы бизнеса» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 89-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.
20 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-2044 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Современное строительное бюро «Финансовые системы бизнеса» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ООО «ССБ «Финансовые системы бизнеса» зарегистрировано в октябре 2010 года. Единственным участником общества является Антон Логунов (доля 100% в уставном капитале).
В 2015 году организация заключила 1 договор страхования с юридическим лицом.
Доход брокера за 2015 и 2014 год составил 10 тыс. рублей.
Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).
Руководство: Антон Логунов (генеральный директор).
Дата последнего изменения: 21 июля 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Современное строительное бюро «Финансовые системы бизнеса»
лицензия СБ-Ю № 4245 77 от 25.02.2011
Руководитель
Антон Викторович Логунов (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
123104, г. Москва, улица Малая Бронная, д. 16, оф. 26
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