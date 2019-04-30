Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховая КАССА» действует на рынке страховых услуг под брендом сеть финансовых магазинов «КАССА» с 2003 года. Компания функционирует, как агент, специализирующийся на продаже страховых продуктов физическим лицам. Основной объем деятельности приходится на автострахование. Сеть финансовых магазинов «КАССА» представлена центральным офисом и 8 страховыми магазинами по продаже полисов, расположенными в Москве.

Сеть финансовых магазинов «КАССА» работает с апреля 2003 года. Изначально приоритетным направлением деятельности было страхование физических лиц в рамках сети розничных страховых магазинов «Страховая КАССА», расположенных в крупных торгово-развлекательных комплексах. Позже сфера предоставляемых услуг расширилась за счет новых направлений деятельности: урегулирование убытков, независимая экспертиза, обслуживание и ремонт автомобилей, юридические услуги, прокат авто, бухгалтерские услуги.

На сегодняшний день в группу компаний «Касса» совместно со страховым агентством входят: компания «АвтоПрофи» (аренда автомобилей в Москве), автотехцентр «СГ-Моторс» (постгарантийное обслуживание и ремонт автомобилей), ООО «Страховой юрист» (независимая экспертиза и юридические услуги в сфере автострахования), компания Ф1 Ассистанс (услуги по страховому и автотехническому сопровождению физическим и юридическим лицам), компания «ПБУ 24» (бухгалтерские, налоговые и юридические услуги) и компания ЮрАрбитр (юридические услуги).



В настоящее время Сеть финансовых магазинов «КАССА» является одним из ведущих страховых агентств Москвы. Общество сотрудничает как с ведущими страховыми компаниями (подбор вариантов страхования осуществляется по предложениям 45 страховых компаний), так и крупными дилерскими центрами. Штат сотрудников – более 300 человек.

Учредителями общества в равных долях (по 33,33%) являются: Роман Морозов, Сергей Адаев и Александр Фокин.

Страховые компании-партнеры: ПАО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», ПАО «СК ГАЙДЕ», ООО «Зетта Страхование», СПАО «Ингосстрах», АО «Либерти Страхование», ЗАО «МАКС», ООО «Группа Ренессанс страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО «СК «Согласие», АО «Тинькофф Страхование», АО «Страховая группа «УралСиб», САО ЭРГО, АО «Интач Страхование» и др.

Уставный капитал общества – 15 тыс. рублей.

Руководство: Роман Морозов (генеральный директор и главный бухгалтер).

Дата последнего изменения: 29 декабря 2016 г.