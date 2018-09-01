Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер АКСИОМ ИнРе» – компания, оказывающая полный спектр страховых брокерских услуг. По итогам 2017 году организация заняла 13-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в августе 2003 года под наименованием ООО «Страховой брокер ТАУРУС». В октябре 2007 года произошло переименование общества в ООО «Страховой брокер АКСИОМ ИнРе».

Деятельность брокера включает: - организацию страхования нефтегазовых операций; - страхование имущества и риска упущенной выгоды (перерыва в производстве); - страхование строительно-монтажных рисков; - страхование рисков горной промышленности; - морское, авиационное и космическое страхование; - страхование финансовых институтов и ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков работ и услуг; - факультативное и облигаторное перестрахование; - трансграничное страхование и перестрахование в странах Средней Азии.



АКСИОМ ИнРе позиционирует себя, как одного из лидеров в области разработки решений по управлению авиационными рисками и организации их страхования для клиентов, расположенных в странах бывшего Советского Союза. ООО «СБ АКСИОМ ИнРе» является членом НП «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Участниками общества являются Ярослав Дильдяев (50%) и Лариса Судьина (50%).

В 2017 году компания заключила 37 договоров перестрахования, из них 26 – по факультативной форме и 11 – по облигаторной. Годом ранее подписано 45 договоров перестрахования, из них 32 – по факультативной форме и 13 – по облигаторной.

Доход брокера за 2017 год составил 110,62 млн рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 69,37 млн рублей).

Уставный капитал – 150 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Руководство: Михаил Мумин (генеральный директор).

Основными иностранными партнерами компании при организации перестрахования являются страховые брокеры JLT, Arthur J. Gallagher, Willis Limited, Tyser Limited, Alesco Risk Management Services Limited.

Среди крупнейших клиентов ООО «СБ АКСИОМ ИнРе» по основному виду деятельности – авиастрахованию – компания «Трансаэро», а также другие российские и зарубежные авиакомпании.

Дата последнего изменения: 21 сентября 2018 г.