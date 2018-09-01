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Брокер АКСИОМ ИнРе

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4093 от 17.05.2018
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
150
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
110 622
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
37
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер АКСИОМ ИнРе» – компания, оказывающая полный спектр страховых брокерских услуг. По итогам 2017 году организация заняла 13-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в августе 2003 года под наименованием ООО «Страховой брокер ТАУРУС». В октябре 2007 года произошло переименование общества в ООО «Страховой брокер АКСИОМ ИнРе».

Деятельность брокера включает: - организацию страхования нефтегазовых операций; - страхование имущества и риска упущенной выгоды (перерыва в производстве); - страхование строительно-монтажных рисков; - страхование рисков горной промышленности; - морское, авиационное и космическое страхование; - страхование финансовых институтов и ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков работ и услуг; - факультативное и облигаторное перестрахование; - трансграничное страхование и перестрахование в странах Средней Азии.

АКСИОМ ИнРе позиционирует себя, как одного из лидеров в области разработки решений по управлению авиационными рисками и организации их страхования для клиентов, расположенных в странах бывшего Советского Союза. ООО «СБ АКСИОМ ИнРе» является членом НП «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Участниками общества являются Ярослав Дильдяев (50%) и Лариса Судьина (50%).

В 2017 году компания заключила 37 договоров перестрахования, из них 26 – по факультативной форме и 11 – по облигаторной. Годом ранее подписано 45 договоров перестрахования, из них 32 – по факультативной форме и 13 – по облигаторной.

Доход брокера за 2017 год составил 110,62 млн рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 69,37 млн рублей).

Уставный капитал – 150 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Михаил Мумин (генеральный директор).

Основными иностранными партнерами компании при организации перестрахования являются страховые брокеры JLT, Arthur J. Gallagher, Willis Limited, Tyser Limited, Alesco Risk Management Services Limited.

Среди крупнейших клиентов ООО «СБ АКСИОМ ИнРе» по основному виду деятельности – авиастрахованию – компания «Трансаэро», а также другие российские и зарубежные авиакомпании.

Дата последнего изменения: 21 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер АКСИОМ ИнРе»
лицензия ЦБРФ СБ № 4093 от 17.05.2018
Руководитель
Михаил Владимирович Мумин (генеральный директор)
по информации на 21 сентября 2018 г.
Адрес
125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25
Телефоны
+7 (499) 557-00-23
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