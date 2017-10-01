Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Альбион» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера с 2015 года. По итогам 2016 года организация заняла 56-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис находится в г. Екатеринбург (Свердловская обл.).

30 ноября 2017 года Банк России приказом № ОД-3357 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО СБ «Альбион» зарегистрировано в феврале 2015 года. Участниками общества являются: само общесто (75%), АО Страховой брокер «Белая Башня» (24,92%) и Валерий Собянин (0,08%). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.



В 2016 году брокер заключил 255 договоров страхования (из них 249 – с физлицами, 6 – с юрлицами); договоры перестрахования отсутствуют. Доход компании по итогам минувшего года составил 175 тыс. рублей. В 2015 году компания не заключала договоры страхования и перестрахования и не имела дохода.



Уставный капитал – 12 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2017 года).



Руководство: Валерий Собянин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 5 февраля 2018 г.