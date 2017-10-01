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Брокер СБ Альбион

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лицензия СБ № 4346 от 12.04.2017 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
12 000
на 01.10.17
Доход брокера, тыс. ₽
175
за 2016
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
255
за 2016
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Ипотечное страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование выезжающих за рубеж
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Альбион» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера с 2015 года. По итогам 2016 года организация заняла 56-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис находится в г. Екатеринбург (Свердловская обл.).

30 ноября 2017 года Банк России приказом № ОД-3357 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО СБ «Альбион» зарегистрировано в феврале 2015 года. Участниками общества являются: само общесто (75%), АО Страховой брокер «Белая Башня» (24,92%) и Валерий Собянин (0,08%). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.

В 2016 году брокер заключил 255 договоров страхования (из них 249 – с физлицами, 6 – с юрлицами); договоры перестрахования отсутствуют. Доход компании по итогам минувшего года составил 175 тыс. рублей. В 2015 году компания не заключала договоры страхования и перестрахования и не имела дохода.

Уставный капитал – 12 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2017 года).

Руководство: Валерий Собянин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 5 февраля 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Альбион»
лицензия СБ № 4346 от 12.04.2017
Руководитель
Валерий Павлович Собянин (генеральный директор)
по информации на 5 октября 2017 г.
Адрес
620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 20, пом. № 84
Телефоны
8 (343) 228-02-98
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