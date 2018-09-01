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Брокер Альтаир

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4317 от 20.10.2015
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
18
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
83 612
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
48
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
3
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование путешественников
  • Страхование жизни
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Каско
  • ОСАГО
  • Ипотечное страхование
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование опасных объектов
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Альтаир» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 году организация заняла 15-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Альтаир» зарегистрировано в сентябре 2013 года. Компания является универсальным лицензированным страховым брокером и входит в состав международной компании ТОО «MMA Central Asia», осуществляющей свою деятельность на территории России, Казахстана, Армении, Грузии и других стран и специализирующейся на оказании агентских, брокерских и консалтинговых услуг в области страхования и перестрахования.

Компания предлагает частным лицам и корпоративным клиентам организацию страховой защиты по классическим видам страхования, а также перестрахование сложных рисков, связанных с производством, строительством, грузоперевозками, торговлей, финансовыми операциями, различными видами профессиональной и гражданской ответственности.

Участниками общества являются Эдуард Лиходед (75%) и ООО «ММА-Рус» (25%, владельцами общества являются Товарищество с ограниченной ответственностью «ММА Центральная Азия» (Казахстан) – 75% и Эдуард Лиходед – 25%). СБ «Альтаир» является действительным членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

В 2017 году организация заключила 3 договора перестрахования по факультативной форме и 48 договоров страхования, из них 30 – с юридическими лицами и 18 – с физическими лицами. Годом ранее заключено 1 договор перестрахования по факультативной форме и 57 договоров страхования, из них 50 – с юридическими лицами и 7 – с физическими лицами.

Доход брокера в 2017 году составил 83,61 млн рублей, что почти в два раза превышает аналогичный показатель за предыдущий год (в 2016-м – 43,21 млн рублей).

Уставный капитал – 18 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Андрей Лукинов (генеральный директор).

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», СПАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «АльфаСтрахование», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «Группа Ренессанс страхование», САО «ВСК», ПАО «САК «Энергогарант», ООО СК «Гелиос» и др.

Дата последнего изменения: 20 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Альтаир»
лицензия ЦБРФ СБ № 4317 от 20.10.2015
Руководитель
Андрей Игоревич Лукинов (генеральный директор)
по информации на 20 сентября 2018 г.
Адрес
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1, оф. 222
Телефоны
+7 (495) 133-56-03
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