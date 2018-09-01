Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Альтаир» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 году организация заняла 15-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Альтаир» зарегистрировано в сентябре 2013 года. Компания является универсальным лицензированным страховым брокером и входит в состав международной компании ТОО «MMA Central Asia», осуществляющей свою деятельность на территории России, Казахстана, Армении, Грузии и других стран и специализирующейся на оказании агентских, брокерских и консалтинговых услуг в области страхования и перестрахования.



Компания предлагает частным лицам и корпоративным клиентам организацию страховой защиты по классическим видам страхования, а также перестрахование сложных рисков, связанных с производством, строительством, грузоперевозками, торговлей, финансовыми операциями, различными видами профессиональной и гражданской ответственности.

Участниками общества являются Эдуард Лиходед (75%) и ООО «ММА-Рус» (25%, владельцами общества являются Товарищество с ограниченной ответственностью «ММА Центральная Азия» (Казахстан) – 75% и Эдуард Лиходед – 25%). СБ «Альтаир» является действительным членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

В 2017 году организация заключила 3 договора перестрахования по факультативной форме и 48 договоров страхования, из них 30 – с юридическими лицами и 18 – с физическими лицами. Годом ранее заключено 1 договор перестрахования по факультативной форме и 57 договоров страхования, из них 50 – с юридическими лицами и 7 – с физическими лицами.

Доход брокера в 2017 году составил 83,61 млн рублей, что почти в два раза превышает аналогичный показатель за предыдущий год (в 2016-м – 43,21 млн рублей).

Уставный капитал – 18 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Руководство: Андрей Лукинов (генеральный директор).

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», СПАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «АльфаСтрахование», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «Группа Ренессанс страхование», САО «ВСК», ПАО «САК «Энергогарант», ООО СК «Гелиос» и др.

Дата последнего изменения: 20 сентября 2018 г.