Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «АлВиН» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис находится в Челябинске.

ООО «Страховой брокер «АлВиН» зарегистрировано в январе 2010 года. Одним из основных направлений деятельности является страхование имущества предприятий. Единственным участником общества является Александра Рожкова (100%).

Приказом ЦБ от 24.04.2014 года № ОД-820 лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Страховой брокер «АлВиН» была отозвана в связи с неосуществлением в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности. Новая лицензия Банка России на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера была получена обществом в феврале 2015 года.

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует.



Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Партнеры: ООО «Группа Ренессанс страхование», ООО СК «Согласие», АО «Страховая группа «УралСиб», ООО «ИСК Евро-Полис».

Руководство: Артём Рожков (директор).

Дата последнего изменения: 31 октября 2016 г.