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Брокер АлВиН

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лицензия СБ № 4341 от 02.02.2015
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
20
на 01.10.16
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование опасных объектов
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «АлВиН» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис находится в Челябинске.

ООО «Страховой брокер «АлВиН» зарегистрировано в январе 2010 года. Одним из основных направлений деятельности является страхование имущества предприятий. Единственным участником общества является Александра Рожкова (100%).

Приказом ЦБ от 24.04.2014 года № ОД-820 лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Страховой брокер «АлВиН» была отозвана в связи с неосуществлением в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности. Новая лицензия Банка России на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера была получена обществом в феврале 2015 года.

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Партнеры: ООО «Группа Ренессанс страхование», ООО СК «Согласие», АО «Страховая группа «УралСиб», ООО «ИСК Евро-Полис».

Руководство: Артём Рожков (директор).

Дата последнего изменения: 31 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «АлВиН»
лицензия СБ № 4341 от 02.02.2015
Руководитель
Артём Владимирович Рожков (директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83б
Телефоны
+ 7 (351) 265-39-11 
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