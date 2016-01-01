Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Артетит» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Центральный офис компании находится в Москве.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3090 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «Страховой брокер «Артетит» зарегистрировано в июне 2012 года. Лицензия на ведение страховой брокерской деятельности выдана компании Федеральной службой по финансовым рынкам в ноябре 2012 года. Единственным участником общества является Людмила Метелкина (100% уставного капитала).

В 2014 году компания заключила 2 брокерских договора со страховыми организациями и 156 договоров перестрахования (все договора – со страховыми организациями, заключенные по виду страхования иному, чем страхование жизни).

В 2014 году компания получила доход в размере 30,12 млн рублей и заняла 25-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 98 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Владислав Радюхин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 15 сентября 2016 г.