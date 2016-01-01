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Брокер Артетит

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лицензия СБ-Ю № 4291 77 от 08.11.2012 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
98
на 01.01.16
Доход брокера, тыс. ₽
30 115
за 2014
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
2
за 2014
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Артетит» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Центральный офис компании находится в Москве.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3090 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «Страховой брокер «Артетит» зарегистрировано в июне 2012 года. Лицензия на ведение страховой брокерской деятельности выдана компании Федеральной службой по финансовым рынкам в ноябре 2012 года. Единственным участником общества является Людмила Метелкина (100% уставного капитала).

В 2014 году компания заключила 2 брокерских договора со страховыми организациями и 156 договоров перестрахования (все договора – со страховыми организациями, заключенные по виду страхования иному, чем страхование жизни).

В 2014 году компания получила доход в размере 30,12 млн рублей и заняла 25-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 98 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Владислав Радюхин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 15 сентября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Артетит»
лицензия СБ-Ю № 4291 77 от 08.11.2012
Руководитель
Владислав Николаевич Радюхин (генеральный директор)
по информации на 14 сентября 2016 г.
Адрес
105568, г. Москва, ул. Чечулина, д. 11, корп. 2, пом. I, комн. 4
Телефоны
8 (925) 207-31-23
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