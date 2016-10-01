Россия
Вход
Поиск

Брокер Ассистент профи

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4315 77 от 15.01.2014 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
13
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Ассистент профи» – компания, занимающаяся страховой брокерской деятельностью с 2014 года. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.

1 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3753 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

Компания зарегистрирована в июне 2013 года. Лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности получена в январе 2014 года. Единственным участником компании выступает физическое лицо – Надежда Соболева (100% уставного капитала).

В 2014 году компания получила доход в размере 92,84 млн рублей и заняла 12-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 12,5 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Надежда Соболева (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 марта 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Ассистент профи»
лицензия СБ-Ю № 4315 77 от 15.01.2014
Руководитель
Надежда Александровна Соболева (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
107140, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3, пом. I, комн. 79
Телефоны
8 (926) 937-95-15
Все брокеры
 1897

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы