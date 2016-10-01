Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Ассистент профи» – компания, занимающаяся страховой брокерской деятельностью с 2014 года. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.

1 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3753 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.



Компания зарегистрирована в июне 2013 года. Лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности получена в январе 2014 года. Единственным участником компании выступает физическое лицо – Надежда Соболева (100% уставного капитала).

В 2014 году компания получила доход в размере 92,84 млн рублей и заняла 12-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 12,5 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Надежда Соболева (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 марта 2017 г.