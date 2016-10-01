Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Балтийский синдикат» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доход у страхового брокера за минувший год отсутствует. Головной офис компании находится в Калининграде.

19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-85 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «Страховой брокер «Балтийский синдикат» зарегистрировано в апреле 1998 года. Единственным участником общества является Вадим Мирошник (доля 100% в уставном капитале).



В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 11 тыс. рублей и заняла 116-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).



Руководство: Светлана Ельцова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 20 января 2017 г.