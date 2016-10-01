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Брокер Балтийский синдикат

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4089 39 от 16.04.2009 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Балтийский синдикат» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доход у страхового брокера за минувший год отсутствует. Головной офис компании находится в Калининграде.

19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-85 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой брокер «Балтийский синдикат» зарегистрировано в апреле 1998 года. Единственным участником общества является Вадим Мирошник (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 11 тыс. рублей и заняла 116-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Светлана Ельцова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 20 января 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Балтийский синдикат»
лицензия СБ-Ю № 4089 39 от 16.04.2009
Руководитель
Светлана Владимировна Ельцова (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
236005, г. Калининград, ул. Киевская, д. 132-а, оф. 9, каб. 3
Телефоны
8 (4012) 98-47-44
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