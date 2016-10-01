Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Белый ветер» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3084 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

По состоянию на 23 сентября 2016 года принято решение о предстоящем исключении недействующего юрлица из ЕГРЮЛ.

ООО Страховой брокер «Белый ветер» зарегистрировано в сентябре 2011 года. Единственным участником компании является Мария Артемьева (доля 100% в уставном капитале).



В 2014 году организация заключила 3 брокерских договора со страховыми организациями и 258 договоров перестрахования (все договора по виду страхования иному, чем страхование жизни).

В 2014 году компания получила доход в размере 8,56 млн рублей и заняла 49-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 18 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Дмитрий Войтко (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.