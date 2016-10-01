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Брокер Белый ветер

изменить брокера
лицензия СБ-Ю 4266 77 от 28.12.2011 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
18
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Белый ветер» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3084 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

По состоянию на 23 сентября 2016 года принято решение о предстоящем исключении недействующего юрлица из ЕГРЮЛ.

ООО Страховой брокер «Белый ветер» зарегистрировано в сентябре 2011 года. Единственным участником компании является Мария Артемьева (доля 100% в уставном капитале).

В 2014 году организация заключила 3 брокерских договора со страховыми организациями и 258 договоров перестрахования (все договора по виду страхования иному, чем страхование жизни).

В 2014 году компания получила доход в размере 8,56 млн рублей и заняла 49-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 18 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Дмитрий Войтко (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Белый ветер»
лицензия СБ-Ю 4266 77 от 28.12.2011
Руководитель
Дмитрий Викторович Войтко (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
109156, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2, пом. XXIII
Телефоны
+7 (916) 617-38-75
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