Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Единство» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Общество занимает 64-е место по размеру полученного дохода в 2017 году. Головной офис компании расположен в Москве.

ООО «Страховой брокер «Единство» зарегистрировано в апреле 2015 года. Общество осуществляет вспомогательную деятельность в сфере страхования, а именно, оказывает услуги по заключению и сопровождению/исполнению договоров страхования и перестрахования, в том числе, услуги по оценке страхового риска и убытков.

В перечне услуг брокера как универсальные для всех отраслей промышленности виды страхования (страхование имущества, грузов, страхование машин и оборудования от поломок, ДМС, страхование персонала и т.д.), так и комплексные виды страхования обеспечивающие защиту участников строительства, предприятий общественного питания. Также брокер предоставляет специальные страховые программы для скалолазов (детей и взрослых на всех видах рельефов по всему миру) и альпинистов.

Участниками общества являются Роман Меркулов с участием 51% в уставном капитале и Мария Федотенкова (49%). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.

В 2016 году брокер заключил 64 договора страхования с физическими лицами (в 2016-м – 49 договоров страхования, из них 48 – с физлицами); договоры перестрахования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 37 тыс. рублей против 274 тыс. рублей, полученных годом ранее.

Уставный капитал – 50 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Роман Меркулов (генеральный директор).

Партнеры: ООО СК «Гелиос», АО СК «Ингвар», ООО СК «ИНКОР Страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО СО «Якорь», ООО «Абсолют Страхование».

Дата последнего изменения: 11 октября 2018 г.