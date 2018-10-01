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Брокер Единство

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4345 от 18.10.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
50
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
37
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
64
за 2017
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Единство» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Общество занимает 64-е место по размеру полученного дохода в 2017 году. Головной офис компании расположен в Москве.

ООО «Страховой брокер «Единство» зарегистрировано в апреле 2015 года. Общество осуществляет вспомогательную деятельность в сфере страхования, а именно, оказывает услуги по заключению и сопровождению/исполнению договоров страхования и перестрахования, в том числе, услуги по оценке страхового риска и убытков.

В перечне услуг брокера как универсальные для всех отраслей промышленности виды страхования (страхование имущества, грузов, страхование машин и оборудования от поломок, ДМС, страхование персонала и т.д.), так и комплексные виды страхования обеспечивающие защиту участников строительства, предприятий общественного питания. Также брокер предоставляет специальные страховые программы для скалолазов (детей и взрослых на всех видах рельефов по всему миру) и альпинистов.

Участниками общества являются Роман Меркулов с участием 51% в уставном капитале и Мария Федотенкова (49%). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.

В 2016 году брокер заключил 64 договора страхования с физическими лицами (в 2016-м – 49 договоров страхования, из них 48 – с физлицами); договоры перестрахования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 37 тыс. рублей против 274 тыс. рублей, полученных годом ранее.

Уставный капитал – 50 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Роман Меркулов (генеральный директор).

Партнеры: ООО СК «Гелиос», АО СК «Ингвар», ООО СК «ИНКОР Страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО СО «Якорь», ООО «Абсолют Страхование».

Дата последнего изменения: 11 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Единство»
лицензия ЦБРФ СБ № 4345 от 18.10.2017
Руководитель
Роман Валериевич Меркулов (генеральный директор)
по информации на 11 октября 2018 г.
Адрес
127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, к. 2, эт. 3, пом. I, ком. 32
Телефоны
+7 (495) 766-66-84
+7 (903) 157-03-23
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