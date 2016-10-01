Справка banki.ru о брокере

ООО СБ «Елизавета» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. Головной офис компании находится в Москве. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует.

8 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3017 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО СБ «Елизавета» зарегистрировано в июле 2011 года. Участниками общества являются Юлия Беляева (83,34%) и Частная компания с ограниченной ответственностью «Оверсис Инвестмент Энд Менеджмент Лимитед» (Великобритания) с долей 16,67% в уставном капитале.

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 29.08.2013 года №13-2072/пз-и действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности ООО СБ «Елизавета» было приостановлено в связи с уклонением субъекта страхового дела от получения предписания Федеральной службы по финансовым рынкам. Приказом от 12.11.2013 года №13-477/пз-и действие лицензии ООО СБ «Елизавета» было возобновлено в связи с устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

В 2014 году компания получила доход в размере 154 тыс. рублей и заняла 104-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.



Уставный капитал – 120 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Юлия Беляева (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.