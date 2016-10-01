Справка banki.ru о брокере

ООО «СБ «Евразия» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 70-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в г. Туапсе (Краснодарский край).

9 февраля 2017 года Банк России приказом № ОД-372 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «СБ «Евразия» зарегистрировано в сентябре 2008 года. Компания специализируется на оказании брокерских и консультационных услуг для физических и юридических лиц по туристическому страхованию, ДМС, страхованию имущества и страхованию ответственности. Единственным участником общества является Марина Авхименко (доля 100% в уставном капитале).



В 2015 году организация заключила 31 договор страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 413 тыс. рублей. В 2014 году компания получила доход в размере 174 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Марина Авхименко (директор), Елена Козлова.

Дата последнего изменения: 3 марта 2017 г.