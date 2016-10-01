Россия
Вход
Поиск

Брокер Евразия

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4164 23 от 18.03.2009 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
413
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
31
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «СБ «Евразия» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 70-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в г. Туапсе (Краснодарский край).

9 февраля 2017 года Банк России приказом № ОД-372 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СБ «Евразия» зарегистрировано в сентябре 2008 года. Компания специализируется на оказании брокерских и консультационных услуг для физических и юридических лиц по туристическому страхованию, ДМС, страхованию имущества и страхованию ответственности. Единственным участником общества является Марина Авхименко (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году организация заключила 31 договор страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 413 тыс. рублей. В 2014 году компания получила доход в размере 174 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Марина Авхименко (директор), Елена Козлова.

Дата последнего изменения: 3 марта 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховое агентство «Евразия»
лицензия СБ-Ю № 4164 23 от 18.03.2009
Руководитель
Марина Владимировна Авхименко (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. С. Перовской, д. 7
Телефоны
8 (86167) 2-08-73
Все брокеры
 586

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы