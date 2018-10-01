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Брокер ФинАссист

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4205 77 от 09.04.2010
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
20 599
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
216
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Пенсионное страхование сотрудников
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «ФинАссист» – компания, ведущая деятельность в качестве страхового и кредитного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 34-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «ФинАссист» – российская страховая брокерская организация, работающая с 2009 года. Общество специализируется на работе со средними и крупными компаниями, для которых проводит экспертизу и обеспечивает сервис на рынке финансовых услуг в сферах страхования, кредитования, пенсионных программ. Единственным участником общества является Елена Жук (100% уставного капитала). СБ «ФинАссист» является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Компания предоставляет посреднические услуги в заключении договоров страхования по следующим видам: страхование имущества, грузов, строительно-монтажных рисков, страхование здоровья (спецпрограмма «Корпоративный полис ДМС»), страхование всех видов транспорта (автомобильного, воздушного, морского, речного, железнодорожного), а также страхование риска гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В 2017 году брокер заключил 216 договоров страхования (из них 199 – с юридическими лицами и 17 – с физлицами); договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее было подписано 15 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход компании по итогам 2017 года составил 20,6 млн рублей против 498 тыс. рублей в 2016-м.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Елена Жучкова (генеральный директор), Татьяна Пальгуева (гл. бухгалтер).

Партнеры

Страховые компании: АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах», ООО «Группа Ренессанс страхование», АО «АльфаСтрахование», ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «РЕСО-Гарантия», САО «ВСК», ООО «ВТБ Страхование», ООО «РСО «Евроинс» и др.

Дата последнего изменения: 18 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «ФинАссист»
лицензия СБ-Ю № 4205 77 от 09.04.2010
Руководитель
Елена Викторовна Жучкова (генеральный директор)
по информации на 18 октября 2018 г.
Адрес
123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 461-03-29
+7 (495) 646-25-79
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