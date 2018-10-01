Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «ФинАссист» – компания, ведущая деятельность в качестве страхового и кредитного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 34-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «ФинАссист» – российская страховая брокерская организация, работающая с 2009 года. Общество специализируется на работе со средними и крупными компаниями, для которых проводит экспертизу и обеспечивает сервис на рынке финансовых услуг в сферах страхования, кредитования, пенсионных программ. Единственным участником общества является Елена Жук (100% уставного капитала). СБ «ФинАссист» является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Компания предоставляет посреднические услуги в заключении договоров страхования по следующим видам: страхование имущества, грузов, строительно-монтажных рисков, страхование здоровья (спецпрограмма «Корпоративный полис ДМС»), страхование всех видов транспорта (автомобильного, воздушного, морского, речного, железнодорожного), а также страхование риска гражданской ответственности владельцев транспортных средств.



В 2017 году брокер заключил 216 договоров страхования (из них 199 – с юридическими лицами и 17 – с физлицами); договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее было подписано 15 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход компании по итогам 2017 года составил 20,6 млн рублей против 498 тыс. рублей в 2016-м.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Елена Жучкова (генеральный директор), Татьяна Пальгуева (гл. бухгалтер).



Партнеры

Страховые компании: АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах», ООО «Группа Ренессанс страхование», АО «АльфаСтрахование», ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «РЕСО-Гарантия», САО «ВСК», ООО «ВТБ Страхование», ООО «РСО «Евроинс» и др.

Дата последнего изменения: 18 октября 2018 г.