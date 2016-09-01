Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Флекса-Брокер» – компания, которая осуществляет посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

23 сентября 2016 года Банк России приказом № 3248 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «Страховой брокер «Флекса-Брокер» зарегистрировано в октябре 2011 года. Единственным участником компании является Денис Савов (100% уставного капитала).

В 2014 году компания заключала 3 договора на оказание брокерских услуг и 342 договора перестрахования по виду страхования иному, чем страхование жизни. Все договора были заключены компанией с российскими страховыми организациями. Доход брокера за 2014 год составил 26,14 млн рублей, что соответствовало 27-му месту среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 110 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Наталья Чекушкина (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 октября 2016 г.