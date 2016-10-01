Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Гарантия С» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в г. Муром (Владимирская обл.).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 30 мая 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3092 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой брокер «Гарантия С» зарегистрировано в июне 2014 года. Компания является единственным лицензированным страховым брокером во Владимирской области. Участниками общества являются Олег Каряев (67%) и Николай Медведев (33%). СБ «Гарантия С» входит в состав группы компаний «Гарантия», предоставляющей широкий спектр услуг с сфере недвижимости в Муроме с 2002 года.

В 2014 году компания не заключала договоров на оказание брокерских услуг, а также договоров страхования и перестрахования. Доход брокера за 2014 год отсутствует.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Екатерина Толстых (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 16 сентября 2016 г.