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Брокер Гарантия С

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лицензия СБ № 4338 от 31.12.2014 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Ипотечное страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование выезжающих за рубеж
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Гарантия С» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в г. Муром (Владимирская обл.).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 30 мая 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3092 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой брокер «Гарантия С» зарегистрировано в июне 2014 года. Компания является единственным лицензированным страховым брокером во Владимирской области. Участниками общества являются Олег Каряев (67%) и Николай Медведев (33%). СБ «Гарантия С» входит в состав группы компаний «Гарантия», предоставляющей широкий спектр услуг с сфере недвижимости в Муроме с 2002 года.

В 2014 году компания не заключала договоров на оказание брокерских услуг, а также договоров страхования и перестрахования. Доход брокера за 2014 год отсутствует.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Екатерина Толстых (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 16 сентября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Гарантия С»
лицензия СБ № 4338 от 31.12.2014
Руководитель
Екатерина Михайловна Толстых (ликвидатор)
по информации на 15 сентября 2016 г.
Адрес
602251, Владимирская обл., г. Муром, ул. Куликова, д. 1
Телефоны
+7 (49234) 9-19-16 
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