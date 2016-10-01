Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Инс-Брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.

12 октября 2016 года Банк России № ОД-3515 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2834), а именно, в связи с уклонением от получения предписания Банка России.

ООО Страховой брокер «Инс-Брокер» зарегистрировано в феврале 2012 года. Единственным участником общества является Наталья Климова (100% доля в уставном капитале).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Наталья Климова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 октября 2016 г.