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Брокер Инс-Брокер

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лицензия СБ № 4344 от 26.06.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Инс-Брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.

12 октября 2016 года Банк России № ОД-3515 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2834), а именно, в связи с уклонением от получения предписания Банка России.

ООО Страховой брокер «Инс-Брокер» зарегистрировано в феврале 2012 года. Единственным участником общества является Наталья Климова (100% доля в уставном капитале).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Наталья Климова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Инс-Брокер»
лицензия СБ № 4344 от 26.06.2015
Руководитель
Наталья Геннадьевна Климова (генеральный директор)
по информации на 31 августа 2016 г.
Адрес
109472, Москва, ул. Чугунные ворота, д. 5, к. 2
Телефоны
8 (965) 445-74-32
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