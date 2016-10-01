ООО Страховой брокер «Инс-Брокер» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.
12 октября 2016 года Банк России № ОД-3515 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 25.08.2016 № ОД-2834), а именно, в связи с уклонением от получения предписания Банка России.
ООО Страховой брокер «Инс-Брокер» зарегистрировано в феврале 2012 года. Единственным участником общества является Наталья Климова (100% доля в уставном капитале).
Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.