ООО «Страховой брокер «Инстерра» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.
По состоянию на 26 сентября 2016 года компания исключена из ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятельности в качестве юридического лица.
ООО «Страховой брокер «Инстерра» зарегистрировано в ноябре 2011 года. Единственным участником общества является Ирина Белова (доля 100% в уставном капитале).
В 2014 году организация заключила 1 договор на оказание брокерских услуг и 1 договор страхования. Доход брокера за 2014 год – 20 тыс. рублей.
Уставный капитал – 200 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.