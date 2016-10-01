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Брокер Инстерра

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4273 77 от 28.08.2012
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
200
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Инстерра» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

По состоянию на 26 сентября 2016 года компания исключена из ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятельности в качестве юридического лица.

ООО «Страховой брокер «Инстерра» зарегистрировано в ноябре 2011 года. Единственным участником общества является Ирина Белова (доля 100% в уставном капитале).

В 2014 году организация заключила 1 договор на оказание брокерских услуг и 1 договор страхования. Доход брокера за 2014 год – 20 тыс. рублей.

Уставный капитал – 200 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Ирина Белова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Инстерра»
лицензия СБ-Ю № 4273 77 от 28.08.2012
Руководитель
Ирина Станиславовна Белова (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
Телефоны
8 (495) 646-73-95
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