Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Инстерра» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

По состоянию на 26 сентября 2016 года компания исключена из ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятельности в качестве юридического лица.

ООО «Страховой брокер «Инстерра» зарегистрировано в ноябре 2011 года. Единственным участником общества является Ирина Белова (доля 100% в уставном капитале).



В 2014 году организация заключила 1 договор на оказание брокерских услуг и 1 договор страхования. Доход брокера за 2014 год – 20 тыс. рублей.

Уставный капитал – 200 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Ирина Белова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.