Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Интерис» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 21-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербург.

ООО «Страховой брокер «Интерис» зарегистрировано в марте 2006 года. Компания работает как в основных направлениях страхования (страхование имущества, транспорта, гражданской ответственности, ДМС и др.), так и в узких специализированных нишах морского страхования, а также осуществляет страхование яхт, страхование частных художественных коллекций, редких коллекционных автомобилей и прочее.



Участниками общества являются: Наталья Еремеева (57,28%), Девис Франк Петер Шарль (42,66%) и Евгения Шкляева (0,06%).

ООО «Страховой брокер «Интерис» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ), членом глобальной сети «Astreos credit» (сеть независимых брокеров, специализирующихся на страховании торговых кредитов) и Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации Северо-Запада.

В 2017 году компания заключила 1328 договоров страхования, из них все с юридическими лицами. Годом ранее подписано 1225 договоров страхования, из них 1219 – с юридическими лицами и 6 – с физическими лицами.

Доход брокера за 2017 год составил 54,94 млн рублей, что на 66,15% больше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 33,07 млн рублей).

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Клиентами брокера являются российские и иностранные предприятия, судовладельцы, торговые сети, транспортные организации, коллекционеры.

Руководство: Наталья Еремеева (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 19 сентября 2018 г.