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Брокер Интерис

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4030 78 от 18.06.2007
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 000
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
54 944
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
1328
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование произведений искусства
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование рисков «терроризм» и «диверсия»
  • Перестрахование
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Интерис» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 21-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербург.

ООО «Страховой брокер «Интерис» зарегистрировано в марте 2006 года. Компания работает как в основных направлениях страхования (страхование имущества, транспорта, гражданской ответственности, ДМС и др.), так и в узких специализированных нишах морского страхования, а также осуществляет страхование яхт, страхование частных художественных коллекций, редких коллекционных автомобилей и прочее.

Участниками общества являются: Наталья Еремеева (57,28%), Девис Франк Петер Шарль (42,66%) и Евгения Шкляева (0,06%).

ООО «Страховой брокер «Интерис» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ), членом глобальной сети «Astreos credit» (сеть независимых брокеров, специализирующихся на страховании торговых кредитов) и Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации Северо-Запада.

В 2017 году компания заключила 1328 договоров страхования, из них все с юридическими лицами. Годом ранее подписано 1225 договоров страхования, из них 1219 – с юридическими лицами и 6 – с физическими лицами.

Доход брокера за 2017 год составил 54,94 млн рублей, что на 66,15% больше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 33,07 млн рублей).

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Клиентами брокера являются российские и иностранные предприятия, судовладельцы, торговые сети, транспортные организации, коллекционеры.

Руководство: Наталья Еремеева (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 19 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Интерис»
лицензия СБ-Ю № 4030 78 от 18.06.2007
Руководитель
Наталья Александровна Еремеева (генеральный директор)
по информации на 19 сентября 2018 г.
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, пом. 113
Телефоны
+7 (967) 340-21-78
+7 (812) 441-34-67
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